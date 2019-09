Πανικός στον αέρα, το αεροσκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες έστελναν μηνύματα στους αγαπημένους τους

Πανικός επικράτησε στη διάρκεια πτήσης της Delta Air Lines από την Ατλάντα στη Φλόριντα, όταν το αεροσκάφος μείωσε ύψος κατά 30.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά.

«Ο Θεός να έχει καλά τον κυβερνήτη και το πλήρωμα» έγραψε ένας από τους επιβάτες στο Twitter. «Έστειλα μήνυμα στη γυναίκα μου και τον μπαμπά μου πως τους αγαπώ. Είπα στη μαμά μου πως την αγαπώ και αγκάλιασα τον γιο μου».

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

— J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019