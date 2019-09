Έμεινε 6 ώρες όρθιος στο αεροπλάνο για να κοιμηθεί η γυναίκα του στο κάθισμα

Αυτός ο άνδρας σίγουρα είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου και ρομαντικότερου συζύγου. Κάποιοι βέβαια έχουν αντίθετη άποψη.

Φωτογραφία που ανέβηκε στο Twitter τον δείχνει να κάθεται όρθιος μέσα στο αεροπλάνο, πάνω από τα καθίσματα, όπου φαίνεται να έχει ξαπλώσει η γυναίκα του για να κοιμηθεί σύμφωνα με το Fox News.

«Αυτός ο τύπος έμεινε όρθιος για 6 ώρες ώστε η σύζυγός του να μπορέσει να κοιμηθεί. Αυτό λέγεται αγάπη» έγραψε στο Twitter o Courtney Lee Johnson που δημοσίευσε το στιγμιότυπο.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj

Η φωτογραφία του άνδρα έγινε μήλον της έριδος στους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι μίλησαν για μια ρομαντική κίνηση και κάποιοι άλλοι θύμωσαν με τη γυναίκα η οποία, όπως υποστήριξαν, θα έπρεπε να είναι καθιστή στη θέση της.

«Δεν μπορούσε απλά να ξαπλώσει πάνω του; Δεν θα κρίνω τον γάμο τους. Ο άντρας μου είναι ο τύπος άνδρα που θα έκανε το ίδιο για μένα, όμως εγώ δεν είμαι ο τύπος της γυναίκας που θα του ζητούσε να το κάνει» έγραψε μια χρήστης.

She couldn't just lie across HIM?! I won't judge their marriage. My hubs is the kind of man who would do this for me, but I am not the kind of wife to ask this of him! pic.twitter.com/fswsyKi52e

