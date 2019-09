Σάλος με υπουργό του Τζόνσον που ξάπλωσε στα έδρανα της Βουλής

«Πυρά» δέχεται ένας υπουργός του Μπόρις Τζόνσον που ξάπλωσε στα έδρανα της Βουλής, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη μια από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες ενόψει του Brexit στις 31 Οκτωβρίου.

Δείχνοντας να αψηφά την κρισιμότητα της κατάστασης ενόψει της ψηφοφορίας που οδήγησε στην βαριά ήττα του Βρετανού πρωθυπουργού από τους «αντάρτες» των Τόρις και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, αναφορικά με το Brexit χωρίς συμφωνία, ο Τζέικομπ Ρις Μογκ, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις της κυβέρνησης με το Κοινοβούλιο, ξάπλωσε στους πράσινους καναπέδες του βρετανικού κοινοβουλίου.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS — Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019



Η εικόνα του αυτή προκάλεσε οργή σε συναδέλφους του που μίλησαν για παντελή έλλειψη σεβασμού.

Οι χρήστες του Twitter δεν θα μpορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη την στάση του αυτή κι έτσι «πείραξαν» το επίμαχο καρέ τρολάροντας τον Ρις-Μογκ αλλά και την κυβέρνηση Τζόνσον.

I know I'm late with this. pic.twitter.com/S3rsnddfee — Phillip Dyte (@phillipdyte) September 3, 2019