Ο ουρανός «έβρεξε» μεταλλικά θραύσματα στη Ρώμη

Συντρίμμια άρχισαν να «πέφτουν σαν σφαίρες» από τον ουρανό της Ρώμης, προκαλώντας τον πανικό, όταν μεταλλικά θραύσματα από ένα Boeing 787 έφταναν στο έδαφος μετά την απογείωσή του.

Όπως αναφέρει ο Independent, οι άνθρωποι που βρίσκονταν κάτω από τη διαδρομή της πτήσης στην ιταλική πρωτεύουσα υπέστησαν καταιγισμό από εκατοντάδες κομμάτια νορβηγικού τζετ, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Leonardo da Vinci–Fiumicino το Σάββατο.

«Ήταν μία καταιγίδα από ατσάλι και σίδερο» ανέφερε ένας κάτοικος στην εφημερίδα Il Messaggero. «Έβαλα τις φωνές και έτρεξα μέσα στο σπίτι».

Δεκάδες αυτοκίνητα και σπίτια σε περιοχή στα νότια της πόλης υπέστησαν ζημιές. Μάλιστα ένα άνθρωπος φαίνεται να υπέστη εγκαύματα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας επεσήμανε: «Ήταν σαν σφαίρες. Το πουκάμισό μου έπιασε φωτιά».

#Boeing787's engine parts fall from sky onto cars and people#Fiumicino #Italy pic.twitter.com/tEtZ0Hbvcx

— Ruptly (@Ruptly) 12 Αυγούστου 2019