Τρόμος και πανικός σε πτήση, η καμπίνα των επιβατών γέμισε καπνό

Αναγκαστική προσγείωση στη Βαλένθια της Ισπανίας έκανε αεροσκάφος της British Airways, η καμπίνα του οποίου γέμισε καπνό.

Φωτογραφίες και βίντεο αποτύπωσαν τις στιγμές αγωνίας των επιβατών, οι οποίοι το εκκένωσαν χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές διόδους,

Η καμπίνα των επιβατών ήταν γεμάτη πυκνό καπνό.

Η British Airways επιβεβαίωσε πως υπήρξε κάποιο «ζήτημα» στην πτήση BA422, η οποία είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου το απόγευμα της Δευτέρας και προσγειώθηκε στη Βαλένθια.

«Μόλις εκκενώσαμε την πτήση αφότου η καμπίνα γέμισε καπνό. Χωρίς νερό, χωρίς πρώτες βοήθειες, ο κόσμος έκλαιγε. Δεν υπήρχε αντιπρόσωπος της ΒΑ. Βοήθεια» έγραψε η Zannah Marchand στο Twitter.

Το βίντεο τράβηξε η Balma Galindo, όπως δήλωσε ο πατέρας της. «Τώρα είναι οκ αλλά πετούσαν για δέκα λεπτά με την καμπίνα γεμάτη καπνό, χωρίς πληροφόρηση από το πλήρωμα και οι μάσκες οξυγόνου δεν έπεσαν όπως έπρεπε» περιέγραψε.

«Είμαστε κολλημένοι στο αεροδρόμιο της Βαλένθια και κανείς από την αεροπορική εταιρεία δεν μας είπε μία λέξη από την ώρα που το αεροπλάνο άρχισε να γεμίζει καπνό. Χωρίς φαγητό, χωρίς αποσκευές, χωρίς πληροφορίες. Κάποιος ας μας πει τι συμβαίνει» τόνισε η Joanne Waterman.

Η Lucy Brown, που ήταν στο αεροπλάνο με τα τέσσερα τρομοκρατημένα παιδιά της, είπε στην εφημερίδα Mirror: «Είμαστε ευγνώμονες που όλοι είναι ασφαλείς. Η μυρωδιά ήταν φρικτή, ο κόσμος σχεδόν πνιγόταν από τον καπνό».

Από την πλευρά της η British Airways ανακοίνωσε πως «η πτήση BA422 από το Χίθροου στη Βαλένθια αντιμετώπισε ένα τεχνικό ζήτημα προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμά μας».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 175 ταξιδιώτες και εξαμελές πλήρωμα με δύο κυβερνήτες. Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και πήραν εξιτήριο.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματος είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας» σημειώνει η British Airways.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019