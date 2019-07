Είκοσι οι νεκροί στο Αφγανιστάν από την έκρηξη και την ανταλλαγή πυροβολισμών

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα 50 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη και την ανταλλαγή πυροβολισμών που ακολούθησε χθες στην Καμπούλ.

Η έκρηξη και οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν στο γραφείο του υποψηφίου για την αντιπροεδρία του Αφγανιστάν Amrullah Saleh.

Ο ίδιος ο Saleh τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, οι αφγανικές δυνάμεις πυροβόλησαν τέσσερις ενόπλους και διέσωσαν πάνω από 150 πολίτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που κράτησε περίπου έξι ώρες.

VP candidate in #Afghanistan's upcoming election among dozens injured in deadly #Kabul bomb attack pic.twitter.com/tA4JFVKnAO

— Ruptly (@Ruptly) July 28, 2019