«Η καγκελάριος Μέρκελ είναι καλά»

Η Καγκελάριος είναι καλά και ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμά της, δήλωσε πριν από λίγο η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το νέο επεισόδιο τρόμου της Άνγκελα Μέρκελ.

«Η Καγκελάριος είναι καλά, πραγματοποίησε κανονικά τη συνάντησή της με τον φινλανδό Πρωθυπουργό και σε λίγο θα παραχωρήσει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου», δήλωσε επανειλημμένα η κυρία Ντέμερ.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας Άντι Ρίνε στην Καγκελαρία, η Καγκελάριος εμφανίστηκε και πάλι να τρέμει κατά τη διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Αμέσως μετά ξεκίνησε να περπατά κανονικά.

German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us

— ABC News (@ABC) July 10, 2019