Ο Πούτιν έφερε την δική του κούπα στο δείπνο της G20

Φοβάται άραγε ότι θα τον δηλητηριάσουν ή απλά πρόκειται για μια ιδιοτροπία ενός λάτρη του τσαγιού;

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έφερε τη δική του κούπα χθες στο δείπνο, με το οποίο έκλεισε η πρώτη ημέρα της Συνόδου της G20, προκαλώντας την απορία των χρηστών του Διαδικτύου, σε βαθμό τέτοιο που αντέδρασε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου.

Στο δείπνο των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, με το οποίο έκλεισε η πρώτη ημέρα της Συνόδου των 20 ισχυρότερων βιομηχανιών του πλανήτη, ο Ρώσος πρόεδρος απαθανατίστηκε ενώ έπινε από τη δική του κούπα, μια λευκή ισοθερμική, την ώρα που οι ομόλογοί του, που κάθονταν κοντά του, κρατούσαν κλασσικότερα ποτήρια.

How is the story here that Putin is drinking out of some mug and NOT that Trump appears to be having red wine, when it's well known that he's a teetotaller? pic.twitter.com/ZscIkl3QbE

