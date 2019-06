Έκρηξη με τραυματίες στη Βιέννη

Έκρηξη με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε στη Βιέννη την Τετάρτη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της αυστριακής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκρηξη πιθανόν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου και προκάλεσε τη μερική κατάρρευση αρκετών ορόφων ενός κτιρίου κοντά στο κέντρο της πόλης.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται μια τρύπα που φτάνει σε ύψος μέχρι τον τρίτο ή τον τέταρτο όροφο, στην πρόσοψη του κτιρίου. Ο δρόμος είναι καλυμμένος με σκόνη και συντρίμμια.

News Update: Vienna , Austria - At least Four people have been seriously injured after a building collapsed. Cause is believed to be a gas explosion.#Pressgasse #Vienna pic.twitter.com/ZiU3ESlEiP

