Τζούλιαν Ασάνζ: Στις 14 Ιουνίου η απόφαση για πιθανή έκδοσή του στις ΗΠΑ

Για τις 14 Ιουνίου, αντί για τις 12, που ήταν προγραμματισμένο, αναβλήθηκε η επόμενη ακροαματική διαδικασία αναφορικά με πιθανή έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ.

Την πληροφορία γνωστοποίησαν τα WikiLeaks, προσθέτοντας πως η νέα ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στο δικαστήριο του Μπέλμαρς.

The first substantive US extradition hearing, previously planned for 12 June has now been moved to 14 June. The hearing will be in Belmarsh Magistrates’ Court.

— WikiLeaks (@wikileaks) 7 June 2019