Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τερέζα Μέι και ο Λάρι ο γάτος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια συνάντησαν την πρώτη δυσκολία κατά την επίσκεψή τους στο Λονδίνο: έναν νυσταλέο γάτο.

Όπως αναφέρει το Vox, όταν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έφτασε στην πρωθυπουργική κατοικία της Τερέζα Μέι στην οδό Ντάουνινκγ 10, ένα μικρό γατάκι κρύφτηκε κάτω από τη λιμουζίνα του Τραμπ, το περίφημο «Κτήνος».

Αλλά δεν πρόκειται για μια τυχαία γάτα, αλλά για τον Λάρι, τον επίσημο γάτο της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Δουλειά του Λάρι είναι να πιάνει ποντίκια στην περιοχή και να φαίνεται χαριτωμένος. Σύμφωνα μάλιστα με τον επίσημο ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης, ο γάτος είναι από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του κράτους.

Στην περίπτωση της επίσκεψης του Τραμπ, ο Λάρι όμως δημιούργησε προβλήματα, καθώς το θωρακισμένο όχημα του Αμερικανού προέδρου δεν μπορούσε να κινηθεί μέχρι ο γάτος να φύγει. Εκείνος όμως δεν κουνιόταν και κάποιοι δημοσιογράφοι αστειεύτηκαν, θέτοντας ζήτημα ασφάλειας.

Ό,τι λοιπόν δεν κατάφεραν οι διαδηλωτές στο Λονδίνο, δηλαδή να σταματήσουν την πομπή του Τραμπ, το κατάφερε ο Λάρι. Αν και πιο πιθανό είναι ο γάτος να επιζητούσε περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς η Τερέζα Μέι είχε στραμμένη την προσοχή της αποκλειστικά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Yuge crowds welcome Trump in the UK ????????????pic.twitter.com/KASSL1OpIW#TrumpUKVisit

— Hear Me Roar (@Stop_Trump20) 4 Ιουνίου 2019