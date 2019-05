Το βίντεο των 2 δευτερολέπτων που έχει 13 εκατ. προβολές σε 4 μέρες

Ο επαγγελματίας μαχητής MMA, Μοτάζ Ασκάρ, βρέθηκε σε μία αρκετά περίεργη θέση κατά τη διάρκεια πτήσης του. Σε μία θέση που αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς όλοι έχουμε βρεθεί. Είτε να έχουμε κρυφοκοιτάξει την οθόνη του κινητού ή ό,τι διαβάζει ένας διπλανός μας ή να έχουμε αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος που κάθεται πίσω μας στο λεωφορείο κρυφοκοιτάζει το κινητό μας.

Σε αυτή τη θέση βρέθηκε ο επαγγελματίας μαχητής αλλά σκέφτηκε να δράσει έξυπνα. Μία κυρία που καθόταν δίπλα του στο αεροπλάνο ήταν εξαιρετικά αδιάκριτη. Κοιτούσε συνέχεια την οθόνη του κινητού του νεαρού αθλητή και εκείνος αποφάσισε ότι κάτι πρέπει να κάνει.

Δεν τσακώθηκε μαζί της. Το αντίθετο. Γύρισε την κάμερα στη selfie και όταν η ηλικιωμένη γυναίκα ξανακοίταξε την οθόνη είδε το πρόσωπό της. Η αντίδραση της ήταν «όλα τα λεφτά» αφού κατάλαβε ότι έγινε αντιληπτή.

Το βίντεο διαρκεί μόλις 2 δευτερόλεπτα αλλά κατάφερε να γίνει viral σε ελάχιστο διάστημα: 12,9 εκατομμύρια views σε 4 μέρες.

Ο Ασκάρ ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ζήτησε την άδειά της, να ανεβάσει το video στο Twitter.

So this random old lady i was sitting next to on my flight was staring at my phone the whole time so i had to catch her in the act pic.twitter.com/wf3fYzoUxO

— Izzo (@motaz_askar) 29 Απριλίου 2019