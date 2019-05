Μακελειό στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν- η ζωή των δύο εκ των τραυματιών διατρέχει κίνδυνο- από πυρά μέσα στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στη Σάρλοτ, ανέφεραν ένα τοπικό κέντρο άμεσης βοήθειας και ΜΜΕ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως συνελήφθη από αστυνομικούς ένας ύποπτος για το μακελειό, που πιστεύεται πως είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV της Σάρλοτ μετέδωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί περί τις 17:45 της Τρίτης τοπική ώρα (00:45 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) στο σημείο όπου βρίσκεται το κτίριο Κένεντι Χολ, στο οποίο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου, και ότι ένα πρόσωπο έχει συλληφθεί.

#BREAKING Two dead, at least four hurt, after a shooting on the @unccharlotte campus @wcnc reports, adding a suspect is in custody. This is the Charlotte, North Carolina school this evening where students have been told to "secure yourself immediately" #khou11 pic.twitter.com/fP63zfxlYZ

