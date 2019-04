Αυτοκινητόδρομος στην Ιρλανδία λέγεται πλέον R 2D2 λόγω… Star Wars

Στη χερσόνησο Ινισόουεν (Inishowen) της Ιρλανδίας, φαίνεται ότι αγαπούν πολύ το Star Wars. Έτσι εξηγείται το γεγονός πως ο αυτοκινητόδρομος R 242 μετονομάστηκε σε R 2D2, προς τιμήν του χαρακτήρα-ρομπότ της εμβληματικής σειράς ταινιών. Έτσι, σύντομα θα τοποθετηθούν και οι αντίστοιχες οδικές πινακίδες.

Ο τοπικός οργανισμός τουρισμού έχει εγκρίνει την τοποθέτησή τους, αρχικά για τις μέρες του 1ου Φεστιβάλ «May the Fourth», που θα διεξαχθεί στις 3-5 Μαΐου, όπως αναφέρει το Lonely Planet και στη συνέχεια ίσως παραμείνουν στην περιοχή.

Τα αφιερώματα για το Star Wars είναι δημοφιλή σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Με την κυκλοφορία του καινούριου επεισοδίου Star Wars: Rise of Skywalker η φετινή χρονιά δεν είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η United Airlines έχει ήδη ανακοινώσει το δικό της αφιέρωμα στη νέα ταινία με ειδικό αεροσκάφος, το πλήρωμα του οποίου είναι θα φορά θεματική στολή Star Wars.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος R 2D2 στην Ιρλανδία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σειρά ταινιών. Περιοχές στο Μάλιν Χεντ (Malin Head) από τις οποίες διέρχεται, χρησιμοποιήθηκαν ως κινηματογραφικές τοποθεσίες σε δύο επεισόδιά της.

Την Ημέρα του Πολέμου των Άστρων, την 4η Μαΐου, γιορτάζουν εκατοντάδες λάτρεις της σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Κεντρικό σύνθημα των εορτασμών είναι το «May the Fourth be with you», ένα λογοπαίγνιο με τη φράση της ταινίας «May the Force be with you».

Η γιορτή αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Disney το 2013, όταν πήρε και τα πνευματικά δικαιώματα του Star Wars από τον George Lucas.