Το τετ α τετ Μέι – Μέρκελ και το απρόοπτο στην καγκελαρία

Χωρίς δηλώσεις στον Τύπο ολοκληρώθηκε, έπειτα από μιάμιση ώρα, η συνάντηση της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με την Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, εν όψει της αυριανής έκτακτης Συνόδου Κορυφής των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit.

Στο πλαίσιο της ύστατης προσπάθειας αποτροπής μιας άτακτης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, η Τερέζα Μέι θα συναντηθεί απόψε και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Ζάιμπερτ, η συνάντηση της Μέι με την Μέρκελ ήταν εμπιστευτικού χαρακτήρα, ωστόσο είναι γνωστό ότι το Βερολίνο, παρότι τονίζει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, επιθυμεί με κάθε τρόπο να αποτραπεί το Brexit χωρίς συμφωνία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η συνάντηση των δύο κυριών πάντως επεφύλασσε και ένα μικρό απρόοπτο, καθώς η κυρία Μέι έφτασε στην Καγκελαρία λίγα λεπτά νωρίτερα, με αποτέλεσμα η Άνγκελα Μέρκελ να μην έχει προλάβει να φθάσει στην είσοδο για να την υποδεχθεί, όπως συνηθίζεται. Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε βιαστική και αγκάλιασε θερμά την προσκεκλημένη της, λέγοντάς της - στα αγγλικά - ότι χαίρεται που την βλέπει.

Theresa May arrives in Berlin for Brexit talks with German leader Angela Merkel - but no one is there to greet her https://t.co/JLjVtSSMrW pic.twitter.com/1jKcsiOa1h

— ITV News (@itvnews) 9 Απριλίου 2019