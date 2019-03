Συναγερμός για προσγείωση έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσι

Σε κλείσιμο των διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης προχώρησε προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Νίουαρκ, στο Νιου Τζέρσι, εν αναμονή αεροσκάφους που κατευθυνόταν εκεί για αναγκαστική προσγείωση και με τον φόβο να ξεσπάσει φωτιά.

Το αεροσκάφος, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, πετούσε με προορισμό την Φλόριντα (Fort Lauderdale) από τον Καναδά, όταν προχώρησε σε κλήση έκτακτης ανάγκης προς το Νιούαρκ στις 08:30 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανάρτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Twitter.

Air Transat flight #TS942 Boeing 737-800 C-GTQG from Montreal to Fort Lauderdale has made an emergency landing at New York Newark airport after indication of fire onboard. Passengers evacuated using slides. https://t.co/xaLagQ9Q3l pic.twitter.com/ZJcegryNAv

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 9 March 2019