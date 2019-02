«Ο Μάικλ Τζάκσον είχε βιαστεί όταν ήταν παιδί»

Μια νέα θεωρία σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο γιατρός που ενεπλάκη στον θάνατο του ποπ σταρ, λέγοντας ότι είχε βιαστεί όταν ήταν παιδί.

Ο Conrad Murray ήταν γιατρός του Μάικλ Τζάκσον και ταυτόχρονα έμπιστός του. Στο βιβλίο του για τον τραγουδιστή (This Is It: Laying Bare Grim Details From The King Of Pop’s Life) αποκαλύπτει ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, στα παιδικά του χρόνια.

Όπως αναφέρει η Mirror, ο γιατρός δεν αποκαλύπτει ποιος ήταν εκείνος που βίασε τον Τζάκσον, αλλά τόνισε ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του τραγουδιστή να αλλάξει δραστικά την εμφάνισή του, καθώς «δεν την άντεχε». Μάλιστα ο Murray δήλωσε ότι το μυστικό του το εκμυστηρεύτηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

«Όλοι μιλούν για το γεγονός ότι με χτύπαγε ο πατέρας μου, ότι με έβριζαν και ότι ήμουν άσχημος» του είχε πει ο Τζάκσον, σύμφωνα με τον ίδιο. «Όλα αυτά μου συνέβησαν. Είμαι σίγουρος ότι συμβαίνουν σε πολλά παιδιά και σήμερα, αλλά δεν βιάζονται. Δεν είναι σύνηθες αυτό».

Μετά από την 4ετή κάθειρξή του για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, αφού εκείνος είχε χορηγήσει ένεση στον Τζάκσον από την οποία προήλθε ο θάνατός του, ο Murray έδωσε συνέντευξη για τη ζωή του σταρ.

Εξήγησε ότι ο τραγουδιστής υπέφερε από ακράτεια κατά τη διάρκεια του ύπνου και για αυτόν τον λόγο αναγκαζόταν να φοράει έναν καθετήρα προφυλακτικό. Ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον δεν ήξερε να τον τοποθετεί, οπότε εκείνος τον βοηθούσε. «Θέλετε να μάθετε πόσο κοντά ήμουν με τον Μάικλ; Του κρατούσα το πέος κάθε νύχτα. Ο Μάικλ δεν ήξερε να βάζει προφυλακτικό, οπότε έπρεπε να το κάνω εγώ για εκείνον» είπε.

Ο Murray εξήγησε ότι ο Τζάκσον φορούσε συνεχώς σκούρα παντελόνια επειδή αφού πήγαινε στην τουαλέτα, «μετά έσταζε για ώρες».

Αν και ο γιατρός καταδικάστηκε για τη θανατηφόρα ένεση στον Μάικλ Τζάκσον, ακόμη ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής «είχε φυλάξει απόθεμα του φαρμάκου και έκανε την ένεση στον εαυτό του».