Τραμπ: Μου έλεγαν ότι μοιάζω στον Έλβις Πρίσλεϊ

Φαίνεται ότι η προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν είναι αρκετή για τον Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να γίνει «βασιλιάς», όπως ήταν και ο Έλβις Πρίσλεϊ!

Χθες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας στο Τουπέλο του Μισισίπι, την πατρίδα του βασιλιά του ροκ εντ ρολ, ο πρόεδρος συνέκρινε τον εαυτό του με ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα των τελευταίων 52 ετών.

«Θα πείτε ότι είμαι αλαζόνας» είπε σύμφωνα με το CNN. «Εκτός από τα ξανθά μαλλιά, καθώς μεγάλωνα μου έλεγαν ότι μοιάζω με τον Έλβις». Υπενθύμισε επίσης στους παρευρισκόμενους ότι πριν λίγες μέρες τίμησε μετά θάνατον τον Πρίσλεϊ σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας 2018.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος περί ομοιότητας με τον Έλβις αναστάτωσαν τους χρήστες του Twitter.

Keep Elvis out of your mouth ! At no time did you or do you look even remotely like Elvis . Oh and he served in the ARMY . No Bone Spurs 🍄 pic.twitter.com/rIB0sQDekW

#MondayMotivation #TrumpIsAMoron

At his low-attendance rally in Tupelo, Mississippi, Donald Trump said that people thought he looked like Elvis when he was younger

This is obviously yet another of his narcissistic lies, but he actually does resemble 1970's Elvis a little bit pic.twitter.com/amzgOcoHIh

— Donald Trump Toupee (@TrumpeeToupee) 26 Νοεμβρίου 2018