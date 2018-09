Σε εξέλιξη φωτιά σε σχολείο στο Λονδίνο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν φτάσει σε δημοτικό σχολείο του ανατολικού Λονδίνου, όπου ξέσπασε πριν λίγο φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δημοτικό σχολείο στη Hewett Road στην περιοχή Dagenham.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 80 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Twelve fire engines and around 80 firefighters have been called to a fire at a primary school in Hewett Road in #Dagenham. More to follow. pic.twitter.com/KP1zXc8PQu

— London Fire Brigade (@LondonFire) 4 September 2018