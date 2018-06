Χαιρέτισε ναζιστικά, τα είπε ένα χεράκι με την αστυνομία

Ο ακροδεξιός ηγέτης που δηλώνει πολιτικός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον «έφαγε» πρόσφατα 13 μήνες φυλακή για περιφρόνηση του δικαστηρίου και στην έφεση που άσκησε μαζεύτηκαν οι οπαδοί του για να διαμαρτυρηθούν.

Και ένας εξ αυτών, μέλος κι αυτός του ακροδεξιού αντι-μουσουλμανικού συνασπισμού English Defence League, έδειξε τι πράγματι πρεσβεύουν οι βρετανοί πατριώτες. Αφού κατέφυγε στον ναζιστικό χαιρετισμό πολυάριθμες φορές, έπεσε τελικά στα χέρια της αστυνομίας.

Watch what happened to a Tommy Robinson supporter in London yesterday

(turn the audio up)

👌🏽 🙌🏽 pic.twitter.com/GRgWttouh0

— Barfi Culture (@barfi_culture) 10 Ιουνίου 2018