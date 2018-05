Τυχεροί μες στην ατυχία τους οι Αμερικανοί που κρατούνται στη Βόρεια Κορέα

Σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ έχουν μεταφερθεί οι τρεις Αμερικανοί, που κρατούνται στη Βόρεια Κορέα, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τους παρέχεται φαγητό και ιατρική περίθαλψη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ωφεληθούν, ενόψει της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βορεοοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-Ουν, καθώς ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι σε ένδειξη καλής θέλησης

Μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί το βράδυ της Τετάρτης ότι επίκειται άμεσα ευνοϊκή εξέλιξη όσον αφορά την τύχη τριών Αμερικανών που είναι φυλακισμένοι στη Βόρεια Κορέα.

«Όπως γνωρίζουν οι πάντες, η προηγούμενη Κυβέρνηση ζητούσε για καιρό τρεις όμηροι να αφεθούν ελεύθεροι από ένα στρατόπεδο Καταναγκαστικών έργων της Βόρειας Κορέας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μείνετε συντονισμένοι!» έγραψε.

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 May 2018