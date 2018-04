Εξερράγη κινητήρας σε αεροπλάνο, έσπασε το παράθυρο και ρούφηξε επιβάτη

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε εσωτερική πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Ντάλας. Περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση εξερράγη ο αριστερός κινητήρας ενός Boeing 737 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines που μετέφερε 144 άτομα.

Τα συντρίμμια χτύπησαν την άτρακτο του αεροσκάφους και έσπασαν ένα παράθυρο.

Το αεροσκάφος είχε ήδη ανέβει σε υψόμετρο περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ερευνητική αρχή NTSB υπεύθυνη για τα ατυχήματα στις μεταφορές, το ατύχημα προκάλεσε το θάνατο μιας επιβάτιδας στην πτήση. Οι διασώστες ανέφεραν επίσης επτά άλλους τραυματίες.

Η Aviation Herald αλλά και το CNN ανέφεραν ότι μια γυναίκα σχεδόν απορροφήθηκε από το σπασμένο παράθυρο και την τράβηξαν πίσω στην καμπίνα οι άλλοι επιβάτες. Άλλες αναφορές αναφέρουν ότι η γυναίκα υπέστη σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και αργότερα υπέκυψε. Οι πιλότοι της πτήσης WN1380 ξεκίνησαν έκτακτη κατάβαση μετά την έκρηξη του κινητήρα και προσγειώθηκαν στη Φιλαδέλφεια.

