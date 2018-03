Το παράξενο νεκροταφείο... γεύσεων παγωτού

Μετά τα νεκροταφεία κατοικίδιων, αυτοκινήτων και άλλων αγαπημένων, έρχεται και το -κυριολεκτικά- πιο… γλυκό νεκροταφείο στον κόσμο. «Ψηλά, σ' έναν λόφο του Βέρμοντ, υπάρχει ένα νεκροταφείο που είναι στοιχειωμένο από τα φαντάσματα παλαιών γεύσεων, που κανένας δεν ήθελε», αναγράφεται σε μια χορταριασμένη έκταση πάνω από το εργοστάσιο παγωτού της φίρμας Ben & Jerry.

Εγκαινιάστηκε το 1997, στην αρχή ήταν ένα διαδικτυακό «μνημείο» σε γεύσεις παγωτού του παρελθόντος. Έως ότου φυτεύτηκαν κάποιες πλάκες (από ρητίνη) στον λόφο, πίσω από το εργοστάσιο στο Γουότερμπερι.

Κάθε μία πλάκα έχει μια επιτύμβια επιγραφή. Παραδείγματος χάρη, στην επιγραφή για τη γεύση «Economic Crunch» (1987) -Οικονομικό Τραγάνισμα, αλλά και Οικονομικό Θρυμμάτισμα- διαβάζουμε: «Ένας ευχάριστος πολτός, αυτή τη γεύση τη θυμόμαστε για το κραχ του χρηματιστηρίου την 6η Νοεμβρίου».

Ανάμεσα στους… θαμμένους βρίσκει κανείς λατρεμένες γεύσεις από θαυμαστές των παγωτών της Ben & Jerry: τη γεύση Turtle Soup (χελωνόσουπα), τη γεύση Fossil Fuel (ορυκτό καύσιμο) και βεβαίως την Wavy Gravy (που δεν μεταφράζεται γιατί θα χαθεί η ρίμα).

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάποιες κατέληξαν εκεί, λόγω όχι καλών πωλήσεων. Άλλες τις άφησαν στην τύχη τους και φυλλορρόησαν, όπως τη γεύση White Russian, της οποίας την παραγωγή διέκοψαν λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής του ποτού που χρησιμοποιούσαν στη συνταγή.

Για την ώρα, το νεκροταφείο στον λόφο στο Βέρμοντ αριθμεί 35 τάφους. Αλλά, όπως λέει η Ben & Jerry, «Say farewell to the bad ones & give the best room to roam; 'cuz you never know which ones might follow you home». («Πες αντίο στις ανεπαρκείς και στις καλύτερες δώσε χώρο να κόβουν βόλτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιες θα σε ακολουθήσουν σπίτι»).

Δείτε το βίντεο: