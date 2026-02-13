Η απαγόρευση από τη βρετανική κυβέρνηση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action ως τρομοκρατικής οργάνωσης είναι παράνομη, αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο του Λονδίνου, το High Court, έπειτα από προσφυγή στη δικαιοσύνη της συνιδρύτριας της οργάνωσης.

Η Palestine Action απαγορεύθηκε τον Ιούλιο, αφού έθετε όλο και περισσότερο στο στόχαστρο αμυντικές εταιρίες που συνδέονταν με το Ισραήλ — ιδιαίτερα την Elbit Systems — στη Βρετανία με «απευθείας δράση», συχνά αποκλείοντας εισόδους ή ρίχνοντας κόκκινη μπογιά.

Η απαγόρευση είχε βάλει την Palestine Action στην ίδια θέση με το Ισλαμικό Κράτος ή την Αλ Κάιντα και είχε καταστήσει ποινικό αδίκημα το να είναι κανείς μέλος σε αυτήν, αδίκημα που επισύρει μέγιστη ποινή την κάθειρξη για 14 χρόνια.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Χούντα Αμόρι, η οποία συνίδρυσε την Palestine Action το 2020, υποστήριξαν σε μία ακρόαση πέρυσι ότι το μέτρο συνιστούσε αυταρχικό περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Το High Court διατήρησε δύο στοιχεία της προσφυγής, μεταξύ των οποίων ότι η απαγόρευση συνιστούσε δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της συνάθροισης.

Η δικαστής Βικτόρια Σαρμπ δήλωσε, ωστόσο, ότι η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ ώστε να δοθεί χρόνος στην Αμόρι και τους δικηγόρους του υπουργείου Εσωτερικών να απευθυνθούν στο δικαστήριο σχετικά με το αν η απαγόρευση θα πρέπει να αρθεί εν αναμονή τυχόν άσκησης έφεσης.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σαμπάντα Μαχμούντ δήλωσε πριν από λίγο ότι σκοπεύει να εφεσιβάλει τη δικαστική απόφαση που έκρινε ότι η απαγόρευση της Palestine Action ως τρομοκρατικής οργάνωσης είναι παράνομη.

«Έχω απογοητευθεί από την απόφαση του δικαστηρίου και διαφωνώ με την αντίληψη ότι η απαγόρευση αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης είναι δυσανάλογο μέτρο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Μαχμούντ. «Σκοπεύω να πολεμήσω αυτήν την απόφαση στο Εφετείο», πρόσθεσε.