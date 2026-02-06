Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργατικές κινητοποιήσεις στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Migros στην Τουρκία, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Ιανουαρίου. Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες απέρριψαν την πρόταση της διοίκησης για μισθολογικές αυξήσεις ύψους 28%, χαρακτηρίζοντάς την «αύξηση της δυστυχίας». Η απεργία διανύει σήμερα τη 15η ημέρα της, με τη συμμετοχή προσωπικού από περισσότερες από 10 αποθήκες σε επτά επαρχίες της χώρας.

Στο αποκορύφωμα της έντασης, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατευθύνθηκαν στη βίλα του ιδιοκτήτη του ομίλου Anadolu και βασικού μετόχου της Migros, του Τουντζάι Οζίλχαν, στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης.

Η πρόεδρος του συνδικάτου DGD-SEN Νεσλιχάν Ατζάρ δήλωσε: «Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να βρει γαλήνη ο Οζίλχαν, ο οποίος πηγαίνει διακοπές για σκι με την περιουσία του δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ εμείς λιμοκτονούμε!».

Χειροπέδες σε περίπου 100 εργαζόμενους

Η αστυνομία επενέβη συλλαμβάνοντας και περνώντας χειροπέδες σε περίπου 100 εργαζόμενους και συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ καταγγέλλεται απαγόρευση κάλυψης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης.

Από τους συλληφθέντες, 59 από τους 60 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους, με συνδικαλιστικές πηγές να καταγγέλλουν πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας για την «προστασία του εργοδότη».

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αιτήματα εργαζομένων

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν καθαρές αυξήσεις μισθών 50%, πλήρη καταβολή μπόνους, ίσα δικαιώματα με τους υπαλλήλους των καταστημάτων, μόνιμη απασχόληση και συμμόρφωση του ομίλου στις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Στις 27 Ιανουαρίου, η Migros προσέλαβε 7.875 εργολαβικούς εργαζόμενους από 43 κέντρα διανομής, κίνηση που τα συνδικάτα χαρακτήρισαν ελιγμό επαναταξινόμησης του προσωπικού ώστε να αποδυναμωθεί το ανεξάρτητο συνδικάτο DGD-SEN.

Την επόμενη ημέρα, η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις από 141 έως 300 εργαζόμενους που συνέχισαν την απεργία για «επίμονη άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων».

Στο κέντρο διανομής του Εσένγιουρτ στην Κωνσταντινούπολη, απολυμένοι εργαζόμενοι αποκλείστηκαν από την είσοδο και απάντησαν καταλαμβάνοντας την αποθήκη και οργανώνοντας καθιστική διαμαρτυρία, γεγονός που οδήγησε σε νέα επέμβαση των αρχών.

#MigrosBoykot

Η κινητοποίηση πυροδότησε κύμα αλληλεγγύης και πανεθνικό μποϊκοτάζ με το σύνθημα #MigrosBoykot.

Στο μποϊκοτάζ προσχώρησε και ο επικεφαλής της τουρκικής πλατφόρμας λιανοπωλητών καπνού Οζγκιούρ Αϊμπάς, δηλώνοντας: «…στα περίπτερα, τα καταστήματα, τους λιανοπωλητές και όλα τα καταστήματά μας, δεν θα είναι διαθέσιμα προϊόντα μπύρας Efes [η οποία ανήκει στον όμιλο Anadolu Group]».

Η υπόθεση έφτασε και στο κοινοβούλιο, με τη βουλευτή του κόμματος DEM Περιχάν Κοτζά να καταθέτει ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Βεντάτ Ισίκχαν.

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση αμφισβητείται η νομιμότητα των απολύσεων και καταγγέλλεται η χρήση του Κώδικα 49 ως εργαλείου «μαύρης λίστας», που στερεί από τους εργαζόμενους αποζημιώσεις, επιδόματα ανεργίας και τη δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας.

Η σύγκρουση στη Migros έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικοοικονομικό ζήτημα. Ο αγώνας των εργαζομένων της Migros λαμβάνει υποστήριξη από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και από ακαδημαϊκούς. Τριακόσιοι δέκα τέσσερις ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, 105 δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη και της εταιρείας Migros, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.