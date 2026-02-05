Στρατοδικείο στο Μπακού καταδίκασε σήμερα σε ποινές που ξεκινούν από είκοσι χρόνια κάθειρξης και φθάνουν μέχρι τα ισόβια, ηγέτες των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπως μετέδωσαν ΜΜΕ του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Αραΐκ Χαρουτιουνιάν, που ηγούνταν της κυβέρνησης του Καραμπάχ από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, «καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το στρατοδικείο του Μπακού», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Azertag. Ομολόγησε ενοχή για «διεξαγωγή επιθετικού, γενοκτονικού, τρομοκρατικού πολέμου και για άλλα αδικήματα» σε σχέση με τον έλεγχο του Καραμπάχ από την Αρμενία επί δεκαετίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η διαφιλονικούμενη αυτή περιοχή αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν αλλά τελούσε υπό τον έλεγχο Αρμενίων επί δεκαετίες. Το Μπακού ανακατέλαβε εν μέρει τον θύλακα στη διάρκεια ενός νέου πολέμου το φθινόπωρο του 2020 και στη συνέχεια εξ ολοκλήρου στη διάρκεια επίθεσης-αστραπή τον Σεπτέμβριο του 2023. Πολλοί ηγέτες του θυλάκου συνελήφθησαν τότε, ενώ το σύνολο του αρμενικού πληθυσμού της περιοχής, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι, έγιναν πρόσφυγες στην Αρμενία.

Άλλοι δύο, ο Αρκάντι Γκουσακιάν και ο Μπάκο Σαχακλάν –που είχαν διατελέσει πρόεδροι του Καραμπάχ από το 1997 έως το 2007 και από το 2007 έως το 2020 αντίστοιχα– «καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 20 ετών, καθώς ποινή ισοβίων δεν μπορούσε να επιβληθεί γιατί είχαν φθάσει τα 65 έτη». Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής του Καραμπάχ Νταβίτ Ιτσκανιάν, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του θύλακα Νταβίτ Μπαμπαϊάν, και ο στρατηγός των αρμενικών ενόπλων δυνάμεων Νταβίτ Μανουκιάν καταδικάστηκαν σε ισόβια για τις ίδιες κατηγορίες.

Άλλες δύο δίκες, η μία για 15 πρώην αξιωματούχους, η άλλη που στοχοποιεί τον Ρουμπέν Βαρντανιάν, έναν άλλο ηγέτη της περιοχής από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, ξεκίνησαν στο Μπακού τον Ιανουάριο του 2025. Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Αρμένιος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε «όλα τα δυνατά διαβήματα», περιλαμβανομένων ενεργειών ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων που δικάζονται στο Μπακού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.