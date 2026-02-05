Μπορεί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύρραξης με τη Ρωσία, ωστόσο μια πρόσφατη προσομοίωση («wargame») δείχνει πως η Γηραιά Ήπειρος κάθε άλλο παρά έτοιμη είναι.

Πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες στην Ευρώπη προειδοποιούν ότι μια ρωσική εισβολή σε εδάφη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι πλέον πιο πιθανή από ποτέ. Η ανησυχία τροφοδοτείται από τις τεταμένες σχέσεις της Ευρώπης με τον πρόεδρο Τραμπ για ζητήματα όπως η Ουκρανία, το εμπόριο και η Γροιλανδία. Όπως επισημαίνουν, η Μόσχα έχει ήδη ολοκληρώσει τη μετάβασή της σε «οικονομία πολέμου», διοχετεύοντας εθνικούς πόρους σε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα επανεξοπλισμού και στρατολόγησης που ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες του μετώπου στην Ουκρανία.

Το κρίσιμο ερώτημα: Πότε;

Ενώ αρχικά το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες εκτιμούσαν ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να απειλήσει το ΝΑΤΟ πριν από το 2029, πλέον διαμορφώνεται μια νέα, ανησυχητική ομοφωνία: Η κρίση μπορεί να ξεσπάσει πολύ νωρίτερα – προτού η Ευρώπη προλάβει να θωρακιστεί.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι η Ρωσία θα μπορεί να μετακινήσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις μέσα σε μόλις έναν χρόνο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ruben Brekelmans. «Βλέπουμε ότι ήδη ενισχύουν τα στρατηγικά τους αποθέματα και επεκτείνουν την παρουσία τους κατά μήκος των συνόρων του ΝΑΤΟ».

Το «Wargame» του τρόμου

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η γερμανική εφημερίδα Die Welt σε συνεργασία με ειδικούς των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, οργάνωσε μια άσκηση επί χάρτου με σενάριο μια ρωσική εισβολή στη Λιθουανία τον Οκτώβριο του 2026. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, προκάλεσαν σοκ στους κύκλους ασφαλείας.

Στο σενάριο αυτό, η Ρωσία χρησιμοποίησε ως πρόσχημα μια «ανθρωπιστική κρίση» στον θύλακα του Καλίνινγκραντ για να καταλάβει τη λιθουανική πόλη Μαριαμπόλε. Η ρωσική προπαγάνδα περί «ανθρωπιστικής αποστολής» στάθηκε αρκετή ώστε:

Οι ΗΠΑ να αρνηθούν την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 (συλλογική άμυνα).

Η Γερμανία να φανεί αναποφάσιστη.

Η Πολωνία να κινητοποιηθεί, αλλά να μη στείλει στρατό πέρα από τα σύνορα.

Η γερμανική ταξιαρχία που βρίσκεται ήδη στη Λιθουανία να εγκλωβιστεί στη βάση της λόγω ρωσικών drones.

Αποτέλεσμα:

Μέσα σε ελάχιστα 24ωρα, η Ρωσία κατάφερε να διαλύσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να κυριαρχήσει στη Βαλτική, χρησιμοποιώντας μόλις 15.000 στρατιώτες.

Εφησυχασμός ή άμεσος κίνδυνος;

Υπάρχουν βέβαια και οι σκεπτικιστές, σύμφωνα με τον Γιαροσλάβ Τροφίμοφ, επικεφαλής ανταποκριτή διεθνών ειδήσεων της Wall Street Journal. Ο Φινλανδός πρόεδρος, Alexander Stubb, υπογραμμίζει τις αργές ρωσικές προελάσεις στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν απέτυχε σχεδόν σε όλα. Δεν έχει καν αποπειραθεί να ενοχλήσει το ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα καταφέρνει στην Ουκρανία. Μην υπερεκτιμάτε τις ρωσικές δυνατότητες».

Ωστόσο, άλλοι αναλυτές ανησυχούν ότι, αν η Ρωσία σταματήσει τις επιθετικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και απλώς «κρατήσει τη γραμμή», θα μπορούσε αμέσως να απελευθερώσει 200.000 εμπειροπόλεμους στρατιώτες για άλλα μέτωπα.

«Ο Πούτιν είναι καιροσκόπος. Αν δει μια ευκαιρία, θα τη δοκιμάσει», λέει ο Nico Lange, στέλεχος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. «Αν ο στόχος του είναι να δείξει ότι το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί και να διχάσει τους Ευρωπαίους, το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση, όχι τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις. Γιατί να περιμένει τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης;»

«Αν και το Κρεμλίνο επιμένει ότι δεν έχει βλέψεις σε εδάφη του ΝΑΤΟ, πολλοί θυμούνται ότι τα ίδια έλεγε και πριν από τέσσερα χρόνια, λίγο πριν εισβάλει στην Ουκρανία», γράφει ο Τροφίμοφ.