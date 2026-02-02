Ένας οικοδεσπότης της Airbnb στη Φλόριντα κατηγορείται ότι κυκλοφορούσε γυμνός σε τουριστικό θέρετρο έξω από το Disney World, προχωρώντας μάλιστα σε σεξουαλική πράξη με μια… ηλεκτρική σκούπα.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξέτασε η αστυνομία της κομητείας Οσεόλα, ο Κέβιν Ντέιλ Γουέστερχολντ φέρεται να κυκλοφορούσε γυμνός στους διαδρόμους του Windsor Hills Resort στο Κισίμι, εκθέτοντας τον εαυτό του σε κοινή θέα. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δίκτυο WKRC, έξω από ένα από τα οικήματα ο Γουέστερχολντ πραγματοποίησε σεξουαλική πράξη με μια… ηλεκτρική σκούπα.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Οι Αρχές εξέτασαν επίσης βίντεο που καταγράφηκε στις 21 Ιανουαρίου, το οποίο έδειχνε έναν γυμνό άνδρα σε κοινόχρηστο διάδρομο, ενώ και άλλοι ένοικοι έστειλαν υλικό που τον απεικόνιζε είτε εντελώς γυμνό είτε ημίγυμνο.

Οι καταγγελίες στον τοπικό σύλλογο ιδιοκτητών είχαν ξεκινήσει περίπου έναν μήνα πριν από τη σύλληψή του. Ο Γουέστερχολντ, ο οποίος διατηρεί σπίτια Airbnb στην περιοχή μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη τελικά κοντά στο σπίτι του στο Οβιέντο στις 27 Ιανουαρίου.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (έκθεση γεννητικών οργάνων).