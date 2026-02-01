Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

Το πρωί της Κυριακής, λεωφορείο που κινούνταν σε περιφερειακό δρόμο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε επαρχιακό δρόμο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα, νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε επίσης στην Αττάλεια, στην περιοχή Μπουρντούρ. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα 6 νεκρούς και 6 τραυματίες.