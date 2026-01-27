Ένα τρομακτικό βίντεο δείχνει ένα νήπιο να πετάγεται από ένα αυτοκίνητο στη μέση μιας πολυσύχναστης διασταύρωσης στο Φούλερτον της Καλιφόρνια.

Η μητέρα του νήπιου, η 35χρονη Ζακλίν Χερνάντεζ, συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκου, καθώς το συγκλονιστικό βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει βιαστικά από το αυτοκίνητο για να πιάσει το 19 μηνών παιδί της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της 20ης Ιανουαρίου, όταν το μαύρο SUV της Χερνάντεζ έκανε αριστερή στροφή στη διασταύρωση των οδών W. Malvern Ave. και N. Euclid St. και το μικρό παιδί έπεσε από την πλευρά του συνοδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το νήπιο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας μάρτυρας έδωσε πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη της Χερνάντεζ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον.

Heart-stopping moment toddler is nearly run over after falling from moving car — as viral footage leads to mother’s arrest https://t.co/1ZOODcnVJ4 pic.twitter.com/kyauWfZIQb — New York Post (@nypost) January 26, 2026

Η Κρίστι Γουέλς, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Αστυνομικού Τμήματος του Φούλερτον, δήλωσε στη New York Post ότι είναι «ευγνώμων» που το παιδί δεν υπέστη περαιτέρω τραυματισμούς και υπενθύμισε στους γονείς να χρησιμοποιούν παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

«Μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού σας», είπε.

Η έρευνα συνεχίζεται και η αστυνομία ενθαρρύνει όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον.