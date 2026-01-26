Οκτώ ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στη Νότια Καλιφόρνια έπειτα από ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, με λεία περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, σπάζοντας κυριολεκτικά την πόρτα του καταστήματος με αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο κατάστημα «Classic Jewelers», στην περιοχή Anaheim Hills. Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η ομάδα των δραστών εισέβαλε με όχημα τύπου SUV στο κατάστημα, σπάζοντας την είσοδο, τη στιγμή που μέσα βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και ένας υπάλληλος. Στη συνέχεια, οι μασκοφόροι δράστες εισήλθαν στον χώρο και έσπασαν τις προθήκες, αρπάζοντας τα κοσμήματα.

Μετά τη ληστεία, οι δράστες εγκατέλειψαν το SUV στο σημείο και διέφυγαν με δύο οχήματα τύπου Dodge Charger. Ο υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να φωτογραφίσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων διαφυγής, ενώ ο ιδιοκτήτης κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ράμζι Ταμπέλο, σύμφωνα με το Orange County Register.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι ενεπλάκησαν σε δύο ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι οκτώ συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση λίγη ώρα αργότερα, ενώ η υπόθεση διερευνάται, σύμφωνα με τη New York Post.