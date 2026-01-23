Ο Έλον Μασκ φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει ξανά το πορτοφόλι του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ φέτος το φθινόπωρο. Γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην πολιτική αρένα έπειτα από αρκετούς μήνες και ενδείξεις ότι θα αποσυρόταν για να επιβλέψει την επιχειρηματική «αυτοκρατορία» του.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει ήδη δωρίσει 10 εκατομμύρια δολάρια σε έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία φέτος, ενώ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal (WSJ), οι τεταμένες σχέσεις του με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται.

Ο Μασκ, ο οποίος την Πέμπτη παρευρέθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τα σχέδια του Μασκ δεν έχουν οριστικοποιηθεί πλήρως και η κλίμακα της προσπάθειας παραμένει ρευστή. Άνθρωποι που μίλησαν πρόσφατα με τον Μασκ και τους συμβούλους του αποκόμισαν την εντύπωση ότι εξετάζει ακόμα αν θα συνεισφέρει μέσω του America PAC -το οποίο ίδρυσε ο ίδιος και άλλοι για να στηρίξουν την προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ το 2024- ή αν θα ενισχύσει άλλες επιτροπές πολιτικής δράσης και συγκεκριμένες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το America PAC επικεντρώθηκε στην εγγραφή ψηφοφόρων και στην ενθάρρυνση των πολιτών να ψηφίσουν νωρίς ή μέσω επιστολικής ψήφου σε κρίσιμες πολιτείες (swing states).

Κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον δισεκατομμυριούχο, έχουν ενθαρρύνει τον Μασκ να βοηθήσει το κόμμα να υπερασπιστεί τις οριακές πλειοψηφίες του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Η σχέση του Τραμπ με τον Μασκ

Οι δύο πανίσχυροι άνδρες είχαν έρθει σε δημόσια ρήξη τον περασμένο Μάιο, μετά την ταραχώδη θητεία του Μασκ στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Ο δισεκατομμυριούχος και τα διευθυντικά στελέχη της Tesla είχαν διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι θα επικεντρωνόταν στην επιχείρηση, με τους μετόχους να εγκρίνουν ένα γενναιόδωρο πακέτο αμοιβών. Παράλληλα, μια άλλη εταιρεία του Μασκ, η SpaceX, προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η νέα προσέγγιση των δύο ανδρών φαίνεται, σύμφωνα με την Journal, να αντιπροσωπεύει μια συμμαχία που βασίζεται στον πραγματισμό: ο Τραμπ θα ανακτήσει την πρόσβαση στα κεφάλαια και την τεχνική υποδομή του Μασκ, ενώ ο ιδρυτής & CEO της SpaceX θα διατηρήσει έναν δίαυλο επιρροής στην κυβέρνηση.

Ο Μασκ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του (X) για να ενισχύσει το όραμά του για μια «μικρότερη» αμερικανική κυβέρνηση, η οποία επικεντρώνεται στην περικοπή των ομοσπονδιακών δαπανών, την απορρύθμιση και την υποχρεωτική επίδειξη αποδεικτικού υπηκοότητας στις κάλπες.

Τα οικονομικά δεδομένα

Ο Μασκ δαπάνησε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στον εκλογικό κύκλο του 2024 για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο γνωστό πολιτικό δωρητή της χώρας. Έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος, μια ιδέα που γεννήθηκε κατά την κορύφωση της κόντρας του με τον Τραμπ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC), ο Μασκ έχει πραγματοποιήσει πολιτικές συνεισφορές ύψους περίπου 42 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ιούνιο του 2025, εκ των οποίων:

27 εκατομμύρια δολάρια στο America PAC,

10 εκατομμύρια δολάρια σε PAC που στηρίζουν Ρεπουμπλικανούς στη Βουλή και τη Γερουσία,

5 εκατομμύρια δολάρια σε ένα PAC υπέρ του Τραμπ.

Προκλήσεις για το μέλλον

Πολιτικοί αναλυτές και των δύο κομμάτων λένε ότι οι εκλογές αυτού του φθινοπώρου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόκληση για τους Ρεπουμπλικανούς. Ιστορικά, το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου τείνει να χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Journal, εξέφρασε αβεβαιότητα για το αν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής. Στις δημοσκοπήσεις, οι ψηφοφόροι λένε ότι ο πρόεδρος δεν έχει κάνει αρκετά για τη μείωση των τιμών, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος των τροφίμων και της στέγασης.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στην Journal τον Δεκέμβριο. «Θα έπρεπε να νικήσουμε. Αλλά, ξέρετε, στατιστικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις (στις ενδιάμεσες)».