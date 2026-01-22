Σχεδόν τρία χρόνια πολέμου στο Σουδάν έχουν ήδη στερήσει από οκτώ και πλέον εκατομμύρια παιδιά τη μόρφωσή τους, επεσήμανε χαρακτηριστικά η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children, επισημαίνοντας μία από τις πιο μακρές διακοπές λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος στην παγκόσμια ιστορία.

«Πάνω από οκτώ εκατομμύρια παιδιά — σχεδόν τα μισά από τα 17 εκατομμύρια σε σχολική ηλικία — έχουν περάσει κάπου 484 ημέρες χωρίς να διαβούν την πόρτα σχολικής αίθουσας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, Πέμπτη 22/1 η ανθρωπιστική οργάνωση προστασίας των παιδιών.

Πρόκειται για ένα από τα «μακρά κλεισίματα σχολείων στον κόσμο», συνεχίζει η βρετανική ΜΚΟ, καθώς ξεπέρασε πλέον τη διακοπή λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, που είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια στις Φιλιππίνες.

Στο Σουδάν, χώρα με έκταση τετραπλάσια από αυτή της Γαλλίας, μαίνεται από τα μέσα του Απριλίου του 2023 πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Πολλά σχολεία είναι κλειστά, είτε έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας του πολέμου είτε χρησιμοποιούνται ως καταφύγια» για τους όχι λιγότερους από επτά εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους σε όλη τη χώρα, αναφέρει ακόμη η Save the Children.

Το Βόρειο Νταρφούρ (δυτικά) είναι η πολιτεία που πλήττεται περισσότερο από το φαινόμενο. Μόλις το 3% των 1.000 και πλέον σχολείων στην πολιτεία αυτή παραμένει σε λειτουργία, αναφέρει.

Έπειτα από πολύμηνη πολιορκία, οι ΔΤΥ κυρίευσαν εντέλει τον Οκτώβριο την πόλη Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες πολιτειών του Νταρφούρ που δεν είχε ακόμη πέσει στα χέρια τους μέχρι τότε.

Στο Δυτικό Κορντοφάν, στο Νότιο Νταρφούρ και στο Δυτικό Νταρφούρ, λειτουργεί αντίστοιχα το 15%, το 13% και το 27% των σχολείων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΜΚΟ, που επισημαίνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους διότι δεν τους καταβάλλεται μισθοδοσία.

Αν δεν υπάρξουν επείγουσες επενδύσεις, προειδοποιεί η επικεφαλής της ΜΚΟ, η Ίνγκερ Άσινγκ, «διακινδυνεύουμε να καταδικάσουμε μια ολόκληρη γενιά σε μέλλον που θα καθοριστεί από την ένοπλη σύρραξη».

Ο πόλεμος, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, προκαλεί αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Την Κυριακή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, καταδίκασε τον πολλαπλασιασμό των πληγμάτων εναντίον «απόλυτα απαραίτητων πολιτικών υποδομών», ιδίως νοσοκομείων, αγορών και σχολείων.

Εξέφρασε επίσης μεγάλη ανησυχία για τον «εξοπλισμό αμάχων και τη στρατολόγηση παιδιών».

Ο ΟΗΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία πως θα υπάρξει τουλάχιστον μία «χαμένη γενιά» στο Σουδάν.