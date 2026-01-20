Χιλιάδες φανατικοί ισλαμιστές συγκεντρώθηκαν στη Σμύρνη, μετά από κάλεσμα σεΐχη θρησκευτικής αίρεσης για μετάνοια, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Η συγκέντρωση, διήρκεσε για ώρες, όπως ανέφερε και σύμφωνα με ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, με το συγκεντρωμένο πλήθος να φωνάζει ισλαμιστικά συνθήματα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Σμύρνη θεωρείται το προπύργιο της ευρωπαϊκής Τουρκίας.

Παράλληλα, πυρά εξαπέλυσε και η αντιπολίτευση, η οποία ισχυρίζεται ότι ο αρχηγός της χωροφυλακής της περιοχής είναι μέλος της σέχτας, με την κυβέρνηση να απαντά ότι θα εξετάσει την κατηγορία.

Μάλιστα, η αντιπολίτευση αναρωτιέται και πώς γίνεται χιλιάδες φανατικοί ισλαμιστές να συγκεντρώνονται και να κάνουν μια θρησκευτική συγκέντρωση στη Σμύρνη και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, την ώρα που σε δικές της συγκεντρώσεις υπάρχει άμετρη αστυνομική βία και καταστολή, αλλά και συλλήψεις.