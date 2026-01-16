Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε την Πέμπτη να μεταφερθεί ο Ζαΐχ Μπολσονάρου από τα κρατητήρια της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια σε μεγαλύτερο και πιο άνετο κελί, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος Παπούντα, επίσης στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για το Κατασταλτικό Συγκρότημα Παπουδά (Papuda) στην Μπραζίλια, το οποίο είναι γνωστό ότι φιλοξενεί πολιτικούς, κατόπιν εντολής του Δικαστή, Αλεξάντρε ντε Μοράες.

Ο Μπολσονάρου εκτίει ποινή 27 ετών για συνωμοσία με στόχο πραξικόπημα και μέχρι τώρα βρισκόταν σε πολύ μικρότερο κελί στη Διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας.

Η νομική του υπεράσπιση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφαση.

Ο Μοράες τόνισε ότι ο Μπολσονάρου μπορεί να βρεθεί σε καλύτερες συνθήκες για να λάβει ιατρική φροντίδα και εβδομαδιαίες επισκέψεις από την οικογένειά του στο συγκρότημα Παπουδά σε σχέση με τη Διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Ο Μπολσονάρο θα εκτίσει την ποινή του σε ένα κτίριο γνωστό ως Παπουδίνια (Papudinha), όπου έχουν φυλακιστεί και άλλοι Βραζιλιάνοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Άντερσον Τόρες, Υπουργός Δικαιοσύνης της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα, ο Μπολσονάρου κρατούνταν σε κελί 12 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένο με κρεβάτι, ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση και γραφείο. Με τη νέα απόφαση, θα μεταφερθεί σε χώρο 54 τετραγωνικών μέτρων, με επιπλέον εξωτερικό χώρο 10 τετραγωνικών μέτρων, στον οποίο θα έχει ελεύθερη πρόσβαση.

Το νέο κελί θυμίζει περισσότερο διαμέρισμα, καθώς περιλαμβάνει διπλό κρεβάτι, κουζίνα, πλυντήριο, καθιστικό και αυλή. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του χρόνου για οικογενειακές επισκέψεις, ενώ θα εγκατασταθεί εξοπλισμός φυσικοθεραπείας, όπως διάδρομος και στατικό ποδήλατο.

Ο ακροδεξιός ηγέτης, που έχει ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων λόγω μαχαιρώματος που είχε υποστεί στην κοιλιά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2018, ζητούσε να εκτίσει την ποινή του υπό «ανθρωπιστική κατ’ οίκον κράτηση», αίτημα που απέρριψε ο Μοράες, επικαλούμενος τον κίνδυνο διαφυγής.