Πρώην δεξί χέρι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και πρόσωπο-κλειδί στην άνοδο του τελευταίου στην εξουσία, είναι ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας που ανακοινώθηκε σήμερα ότι πρόκειται να δικαστεί για διαφθορά.



Η εν λόγω υπόθεση διαφθοράς αφορά παράτυπες συμβάσεις πώλησης μασκών στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Η εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 24 ετών στον Άμπαλος, ο οποίος θα δικαστεί μαζί με τον πρώην βοηθό του και έναν επιχειρηματία.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης δεν διευκρίνισε στο στάδιο αυτό την ημερομηνία της δίκης σε βάρος του πρώην υπουργού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος από τα τέλη Νοεμβρίου.