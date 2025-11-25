Μία νεαρή γυναίκα που έπεσε νεκρή από πυρά στο Λος Άντζελες ταυτοποιήθηκε ότι ήταν τελικά η Λατίνα τραγουδίστριας Μαρία Ντε Λα Ρόσα, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μία «ενέδρα» που συγκλονίζει, όπως αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με μάρτυρες, δύο άγνωστοι άνδρες πλησίασαν τρέχοντας ένα σταθμευμένο όχημα και άνοιξαν πυρ πολλές φορές. Και οι τρεις επιβάτες μέσα στο αυτοκίνητο δέχθηκαν σφαίρες. Η 22χρονη τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητές τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Μπράιαντ, ανατολικά της λεωφόρου Τάμπα, στη συνοικία Νόρθριτζ. Η Αστυνομία του Λος Άντζελες αναφέρει ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρχικά, οι αρχές είχαν αναφέρει πως το θύμα ήταν «20χρονη γυναίκα». Ωστόσο, τη Δευτέρα επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για την 22χρονη Μαρία Ντε Λα Ρόσα, γνωστή καλλιτεχνικά ως DE LAROSA, η οποία είχε αρχίσει να ξεχωρίζει στη λατινική μουσική σκηνή. Το πιο γνωστό τραγούδι της είναι το «No me Llames» («Μην με καλέσεις»).

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η νεαρή μουσικός έγραφε: «Ocupando cocinando en el stu… Ya es tiempo», δηλαδή «Απασχολημένη, δημιουργώντας στο στούντιο… Ήρθε η ώρα». Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, εκατοντάδες θαυμαστές εξέφρασαν τη θλίψη τους στα σχόλια, ανάμεσά τους και ο Μεξικανοαμερικανός μουσικός παραγωγός Τζίμι Ουμιλντέ, που αποχαιρέτησε τη νεαρή καλλιτέχνιδα.

Η τραγική αυτή υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νέων ταλέντων που έχουν χάσει τη ζωή τους από ένοπλη βία. Τον Οκτώβριο, ο Αργεντινός τραγουδιστής Φέντε Ντορκάζ, 29 ετών, δολοφονήθηκε στο Μεξικό, μία ημέρα πριν εμφανιστεί στην τοπική εκδοχή του Strictly Come Dancing. Ο Ντορκάζ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας καθώς έβγαινε από πρόβα. Δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό και πέθανε ακαριαία.

Όσον αφορά την υπόθεση της Μαρία Ντε Λα Ρόσα, οι έρευνες για τις συνθήκες της δολοφονίας και τα κίνητρα των δραστών συνεχίζονται, με την τοπική κοινωνία και τους θαυμαστές της να ζητούν απαντήσεις για τον άδικο χαμό της 22χρονης.