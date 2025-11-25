Μια ιταλική οικογένεια ληστών που πραγματοποιούσε διαδοχικές διαρρήξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρπάζοντας πολύτιμα αντικείμενα και πολυτελή αυτοκίνητα, κλήθηκε να επιστρέψει ένα τραγικά μικρό ποσό, το οποίο χαρακτηρίστηκε μάλιστα «συμβολικό». Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, Αλεξάντερ Ίσακ. Παρά τις καταδικαστικές ποινές, οι δράστες δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να επιστραφούν τα κλοπιμαία.

Συγκεκριμένα, οι αδελφοί Βαλεντίνο και Τζιακόμο Νικόλοφ, η αδελφή τους, Τζέλα Γιοβάνοβιτς, και ο γιος της, Τσάρλι Γιοβάνοβιτς, ταξίδεψαν στη βορειοανατολική Αγγλία για να πραγματοποιήσουν τρεις ληστείες τον Απρίλιο του 2024. Η τετραμελής ομάδα καταδικάστηκε σε ποινές φυλάκισης από έξι έως δέκα έτη τον Μάιο του 2025.

Σε ακρόαση για τα κέρδη από την εγκληματική δραστηριότητα στο Newcastle Crown Court, η Τζέλα Γιοβάνοβιτς και οι αδελφοί Νικόλοφ κλήθηκαν να επιστρέψουν από 1 λίρα, ενώ ο Τσάρλι Γιοβάνοβιτς θα πληρώσει μόνο 1.135 λίρες.

Η συμμορία έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με πλοίο στις 27 Μαρτίου 2024 και χρησιμοποίησε ένα τροχόσπιτο ως «βάση επιχειρήσεων». Στις 31 Μαρτίου έκλεψαν αγαθά αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών, περιλαμβανομένων ρούχων σχεδιαστών, τσαντών, κοσμημάτων και ενός μεταλλίου CBE από σπίτι στο Jesmond, Newcastle.

Isak burglars to pay £1 back from £1.2m thefts https://t.co/RxFl8BH8kg — BBC North East (@BBCNEandCumbria) November 24, 2025

Την επόμενη νύχτα εισέβαλαν σε σπίτι στο Whitburn, South Tyneside, αρπάζοντας τσάντες σχεδιαστών, κοσμήματα και παπούτσια αξίας άνω των 100.000 λιρών. Στις 4 Απριλίου χτύπησαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή Αλεξάντερ Ίσακ στο Darras Hall, αρπάζοντας 10.000 λίρες μετρητά, κοσμήματα αξίας 68.000 λιρών και το Audi RS6 του αξίας 120.000 λιρών.

Ο ποδοσφαιριστής, Αλεξάντερ Ίσακ

Η συμμορία φορούσε γάντια και μάσκες, απενεργοποιούσε τα κινητά όταν πλησίαζε τους στόχους και τοποθετούσε κλεμμένους αριθμούς κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα. Συνελήφθησαν στην περιοχή του Birmingham στις 13 Απριλίου.

Ο Βαλεντίνο Νικόλοφ αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά κρίθηκε ένοχος, ενώ οι άλλοι τρεις είχαν παραδεχτεί τις κατηγορίες. Παρά το γεγονός ότι το σύνολο των κερδών τους εκτιμήθηκε σε 1.266.285 λίρες, μόνο ο Τσάρλι Γιοβάνοβιτς είχε περιουσία που μπορούσε να κατασχεθεί, ενώ στους υπόλοιπους τρεις επιβλήθηκε συμβολικό πρόστιμο 1 λίρας.

Ο δικαστής, Ρόμπερτ Σπραγκ, τόνισε ότι, αν βρεθούν στο μέλλον περιουσιακά στοιχεία των δραστών, οι εισαγγελείς μπορούν να ζητήσουν νέα διαδικασία για την ανάκτηση του υπολοίπου, σύμφωνα με το BBC.