Μαχητικά αεροσκάφη απογείωσε ξανά η Ρουμανία έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβει ξανά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου όταν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν και τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε Πολωνία και Ρουμανία, κατά τη διάρκεια μιας μαζικής και φονικής νυχτερινής ρωσικής επίθεσης εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Η σημερινή παραβίαση εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Στην αντίδραση συμμετείχαν δύο ρουμανικά F-16, καθώς και δύο Eurofighter από την αποστολή εναέριας αστυνόμευσης της Γερμανίας στη Ρουμανία, όπως μεταδίδει το BTA.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος «διέσχισε τον εθνικό εναέριο χώρο» από το Βάλκοβε στην Ουκρανία προς τη ζώνη της Κίλια Βέκε στην κομητεία της Τούλτσεα στη νοτιοανατολική Ρουμανία, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι «δύο γερμανικά αεροπλάνα Eurofighter Typhoon εστάλησαν από την αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου για να ελέγξουν την κατάσταση» στις 06:28 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Στις 7:11, τα Eurofighter εντόπισαν «επαφή ραντάρ με το στόχο πάνω από το ουκρανικό έδαφος, έξω από το ρουμανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε το υπουργείο.

Άλλα δύο καταδιωκτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν περίπου 20 λεπτά αργότερα από τη βάση της Μπόρτσεα, F-16 Fighting Falcon του ρουμανικού στρατού, και μια δεύτερη παρείσφρηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους εντοπίστηκε από τα συστήματα ραντάρ μέσα στο ρουμανικό εναέριο χώρο στην περιφέρεια του Γαλατσίου, πρόσθεσε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι «η κατάσταση παρακολουθείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Η γειτονική Μολδαβία διαπίστωσε επίσης την παρείσφρηση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Σαχίντ σήμερα το πρωί στο έδαφός της, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνοριακής αστυνομίας, η οποία επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Το αεροσκάφος εντοπίστηκε με κατεύθυνση τη Βινογκράντοβτσα – Βουλκανέστι και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα σύνορα με τη Ρουμανία», τα οποία διέσχισε, διευκρίνισε η συνοριακή αστυνομία προσθέτοντας ότι ενημέρωσε αμέσως «τη ρουμανική πλευρά».

Σημειώνεται ότι Ρουμανία και Ουκρανία μοιράζονται σύνορα μήκους περίπου 380 μιλίων σε ξηρά και θάλασσα. Θραύσματα ρωσικών drone έχουν επανειλημμένα πέσει στο ρουμανικό έδαφος, καθώς η Μόσχα εξαπολύει επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.