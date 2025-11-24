Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στη γειτονιά Μάλμπα του Κουίνς στη Νέα Υόρκη, όταν μια ομάδα οδηγών συγκεντρώθηκε για ένα αυτοκινητιστικό «meet-up» κάνοντας τα λεγόμενα «donuts» (σ.σ. κίνηση κατά την οποία τα αυτοκίνητα στρίβουν απότομα σε κύκλους στον ίδιο χώρο, αφήνοντας ίχνη από λάστιχο και προκαλώντας θόρυβο και καπνό) και αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες πάνω σε γκαζόν και πεζοδρόμια.

Σύμφωνα με τα θύματα και βίντεο από το σημείο, κάτοικοι που προσπάθησαν να σταματήσουν το χάος δέχθηκαν βίαιη επίθεση.

Ο Μπλέικ Φέρερ και η σύζυγός του ξυλοκοπήθηκαν από περίπου δώδεκα άτομα, με τον Φέρερ να έχει σπασμένη μύτη και πλευρά, ενώ οι δράστες χτύπησαν και τη γυναίκα του. «Όταν βγήκα έξω, είπα: “Φίλε, φύγε από την ιδιοκτησία μου” και τότε ξεκίνησε όλο αυτό», ανέφερε ο Φέρερ.

Ένας άλλος κάτοικος, ο 59χρονος Λάρι Ρας, είδε το αυτοκίνητό του να πυρπολείται. Ο Ρας, ιδιοκτήτης εταιρείας ασφαλείας, είπε ότι προσπάθησε να σταματήσει την τρέλα των οδηγών, παρκάροντας ένα εταιρικό όχημα στη διασταύρωση για να τους εμποδίσει. «Μόλις το έκανα αυτό, οι περισσότεροι έφυγαν. Τότε δύο άτομα πήγαν στο αυτοκίνητο, πέταξαν κάτι σαν πυροτέχνημα και έβαλαν φωτιά», περιέγραψε.

Last night in Malba, a large group of individuals from outside my district conducted an illegal 'takeover' of a quiet residential street at approximately 12:30am. This is not the first time it's happened.



A private security guard attempted to calm the situation — he was… pic.twitter.com/sSL7aWuufC — Councilwoman Vickie Paladino (@VickieforNYC) November 23, 2025

Το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X από την τοπική δημοτική σύμβουλο, Βίκι Παλάδινο, δείχνει το όχημα στις φλόγες, ενώ γύρω του κυκλοφορούν αυτοκίνητα.

Η Παλάδινο χαρακτήρισε τα γεγονότα «ντροπιαστικά» και επεσήμανε ότι η γειτονιά, συνήθως ήσυχη, έχει γίνει hotspot για παρόμοιες επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. «Κάποιοι κάτοικοι ήταν οπλισμένοι και επέδειξαν αυτοσυγκράτηση, αλλά αυτό το επίπεδο συγκράτησης δεν είναι εγγυημένο», προειδοποίησε.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, άλλος ένας 41χρονος κάτοικος δέχτηκε αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, προσπαθώντας να σταματήσει την αναστάτωση, σύμφωνα με τη New York Post.