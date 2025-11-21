Η Άννα Κέπνερ, η 18χρονη μαθήτρια και cheerleader από τη Φλόριντα που βρέθηκε δολοφονημένη κατά τη διάρκεια οικογενειακής κρουαζιέρας, φαίνεται πως είχε γίνει στόχος της νοσηρής εμμονής του 16χρονου θετού αδελφού της, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον θάνατό της. Σύμφωνα με τον πατέρα του πρώην συντρόφου της, ο έφηβος είχε αναπτύξει μια ανησυχητική, επίμονη προσκόλληση στην Άννα Κέπνερ και κάποτε τον είχαν δει να ανεβαίνει πάνω της ενώ εκείνη κοιμόταν.

Ο Στίβεν Γουέστιν, πατέρας του Τζόσουα, που ήταν ζευγάρι στο παρελθόν με την Άννα Κέπνερ, δήλωσε στο «Inside Edition» πως ο νεαρός θετός αδελφός «ήταν εμμονικός μαζί της» και την καταδίωκε συνεχώς, παρά το γεγονός ότι μόλις είχαν ενταχθεί στην ίδια οικογένεια. Όπως είπε, η Άννα Κέπνερ τον φοβόταν επειδή «κουβαλούσε συνέχεια ένα μεγάλο μαχαίρι». Ο Τζόσουα φέρεται να είχε δει ζωντανά μέσω FaceTime τη στιγμή που ο 16χρονος μπήκε στο δωμάτιο της Άννας και ανέβηκε πάνω της την ώρα που κοιμόταν. «Ήταν σαν να ήταν τρελά ερωτευμένος, παθιασμένος. Ήθελε απεγνωσμένα να βγει ραντεβού μαζί της», είπε ο Γουέστιν, όπως αναφέρει η New York Post.

Anna Kepner’s stepbrother was ‘obsessed’ with slain cheerleader — and once committed creepy act while she was sleeping: report https://t.co/KXdfQTiY26 pic.twitter.com/dR2lQxjGiH — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Ο Τζόσουα υποστήριξε ότι προσπάθησε να ειδοποιήσει τους γονείς της Άννας, όμως «δεν ήθελαν να τον πιστέψουν». Τώρα, το FBI ανακρίνει τον θετό αδελφό, καθώς η σορός της κοπέλας φέρεται να εντοπίστηκε στις 8 Νοεμβρίου κάτω από το κρεβάτι της στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου, καλυμμένη με σωσίβια, σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε η μητριά της, Σοντέλ Χάντσον.

Η Άννα είχε επιβιβαστεί στο εξαήμερο ταξίδι μαζί με τον πατέρα, τη μητριά, τον 14χρονο αδελφό και τον 16χρονο θετό αδελφό της. Το πλοίο επέστρεφε στο Port Miami όταν βρέθηκε η σορός της. Η 18χρονη, που επρόκειτο να αποφοιτήσει την Άνοιξη από το Temple Christian School της Φλόριντα, πέθανε στις 7 Νοεμβρίου στις 11:17 π.μ., σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Miami-Dade.

Η κηδεία της τελέστηκε την Πέμπτη, όμως η βιολογική της μητέρα, Χέδερ Κέπνερ, δήλωσε στο «Inside Edition» πως της απαγορεύτηκε να παρευρεθεί λόγω χρόνιων οικογενειακών συγκρούσεων και πως θα κάνει τα πάντα για να αποχαιρετήσει την κόρη της. «Θα φορέσω μεταμφίεση, θα βάλω περούκα και πολύ ψηλά παπούτσια γιατί είμαι 1,45», είπε αποφασισμένη, αναφέροντας ότι έχει να βλέπει τακτικά την κόρη της χρόνια, από τότε που μετακόμισε στην Οκλαχόμα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν περήφανη για την Άννα, που ονειρευόταν να μπει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αργότερα να γίνει αστυνομικός χειριστής K-9.

«Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Δεν παραπονιόταν, δεν έκλαιγε πολύ. Από μωρό μέχρι έφηβη ήταν πάντα χαρούμενη», είπε στο FOX 35. «Προσπαθούσε πάντα να κάνει τους πάντες να χαμογελούν. Ένα εξαιρετικά χαρούμενο παιδί».

Το FBI, που έχει αναλάβει την υπόθεση επειδή ο θάνατος σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.