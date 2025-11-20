Μια πρώην υπάλληλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, η Νατάλι Γκριν, βρέθηκε δεμένη με χειροπέδες τύπου zip ties και με πολλαπλές τομές στο σώμα της, ενώ στο στομάχι της είχε γραφτεί με μαύρο μαρκαδόρο η φράση «Trump w***e», πριν η υπόθεση πάρει ανατρεπτική τροπή.

Η Γκριν ισχυρίστηκε αρχικά ότι δέχτηκε βίαιη επίθεση από αγνώστους σε μια πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) υποστηρίζει ότι η ίδια σκηνοθέτησε την επίθεση και πλήρωσε κάποιον 500 δολάρια για να της προκαλέσει δεκάδες κοψίματα στο σώμα της.

Η Νατάλι Γκριν κατηγορείται για συνωμοσία και ψευδείς καταθέσεις σε αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τη νύχτα της 23ης Ιουλίου η Γκριν πλήρωσε μια συνεργό της, μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται στο αρχικό κατηγορητήριο και αυτή κάλεσε πανικόβλητη το 911, αναφέροντας μια βίαιη επίθεση.

Η συνεργός δήλωσε ότι εκείνη και η Γκριν δέχτηκαν επίθεση από τρεις άνδρες στην πόλη Έγκ Χάρμπορ Τάουνσιπ, στο Νιού Τζέρσεϊ. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν την Γκριν να ουρλιάζει και να κλαίει, με δεκάδες κοψίματα στο σώμα της. Τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με zip ties, ενώ στο σώμα της είχαν γραφτεί πολιτικοί προσβλητικοί χαρακτηρισμοί: «TRUMP W***E» στο στομάχι και «Van Drew είναι ρατσιστής» στην πλάτη.

Σοκαριστικές φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν την Γκριν με βαθιές και αιματηρές τομές σε σώμα και πρόσωπο. Οι ανακριτές αποκάλυψαν επίσης ότι η Γκριν ισχυρίστηκε ότι οι υποτιθέμενοι επιτιθέμενοι την απείλησαν με όπλο, σύμφωνα με την Sun.

Ωστόσο, το DOJ διαπίστωσε ότι η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη. Τα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν ότι η Γκριν πλήρωσε καλλιτέχνη που ειδικεύεται σε φετιχιστικά σχέδια στο σώμα για να της προκαλέσει τα κοψίματα. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο ημέρες πριν από την ψευδή επίθεση, η Γκριν ταξίδεψε στην Πενσυλβάνια και πλήρωσε 500 δολάρια τον καλλιτέχνη που βρήκε μέσω Instagram, παρέχοντάς του ακόμη και το σχέδιο που ήθελε να χαραχθεί στο σώμα της.

Οι ανακριτές εντόπισαν τη θέση του στούντιο στον τηλεφωνικό της κατάλογο και ανακάλυψαν ένα προφίλ στο Reddit που ακολουθούσε σελίδες σχετικά με «bodymods» και «scarification». Όταν οι ομοσπονδιακοί επισκέφτηκαν το στούντιο, βρήκαν απόδειξη πληρωμής των 500 δολαρίων για τα κοψίματα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η συνεργός της είχε αναζητήσει «zip ties κοντά μου» δύο ημέρες πριν από την ψεύτικη επίθεση και παρόμοια zip ties βρέθηκαν στο αυτοκίνητο της Γκριν.

Η Νατάλι Γκριν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αυτή και η συνεργός της έδωσαν αντικρουόμενες καταθέσεις στην αστυνομία και περιέγραψαν ανακριβώς τους φανταστικούς επιτιθέμενους.

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ του Νιού Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα, κατηγόρησε την Γκριν για συνωμοσία σχετικά με ψευδείς δηλώσεις και απάτες, καθώς και για ψευδείς δηλώσεις σε ομοσπονδιακές αρχές. Η Γκριν παραπέμφθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την Τετάρτη και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 200.000 δολαρίων.

Αν καταδικαστεί για και τις δύο κατηγορίες, η Γκριν αντιμετωπίζει ποινή έως δέκα ετών φυλάκισης, πρόστιμο 500.000 δολαρίων και έως έξι χρόνια επίβλεψης μετά την αποφυλάκιση.