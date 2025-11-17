Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, πρώην υπουργό Άμυνας που φέρεται να μην επιστρέφει επίτηδες στη χώρα, ώστε να μην ερευνηθεί για σκάνδαλο που «αγγίζει» μέχρι και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ουμέροφ θα έπρεπε να είχε επιστρέψει χθες Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, αλλά ο Ρουστέμ επέκτεινε το επαγγελματικό του ταξίδι ως την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, αποκάλυψε ο βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Ρουστέμ, περιμένουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Επίσης, το Clash Report μετέφερε πληροφορίες ότι ο Ουμέροφ αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία λόγω του σκανδάλου διαφθοράς. Για την απόφαση αυτή, συνεχίζει το Clash Report, ενημερώθηκε και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ποιος είναι ο Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ είναι Τατάρος της Κριμαίας, ένας λαός από την ουκρανική χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Γεννήθηκε στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν από οικογένεια Τατάρων της Κριμαίας που απελάθηκε από την τότε σοβιετική Κριμαία τη δεκαετία του 1940. Από το 2020, ο Ουμέροφ ήταν μέλος μιας ομάδας εργασίας της ουκρανικής κυβέρνησης που εργάζεται πάνω στη στρατηγική για τον τερματισμό της κατοχής της Κριμαίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Ουμέροφ, τότε μέλος του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Holos, έγινε επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας, ενός οργανισμού που πουλάει κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε ιδιώτες επενδυτές. Του πιστώνεται η αναζωογόνηση ενός θεσμού που έχει συχνά αντιμετωπίσει σκάνδαλα διαφθοράς. Επανέφερε επίσης τις πωλήσεις κρατικής περιουσίας, συγκεντρώνοντας έσοδα-ρεκόρ για το κράτος κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ουμέροφ, ο οποίος περιγράφεται ως ταλαντούχος διαπραγματευτής από άτομα του περιβάλλοντός του, ήταν μέλος της ουκρανικής ομάδας που διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες για τη συμφωνία – με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ – που επέτρεψε στην Ουκρανία να εξάγει τα σιτηρά της μέσω της Μαύρης Θάλασσας και για τις ανταλλαγές αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τους μαχητές του Αζόφ, οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της μάχης για τη Μαριούπολη το 2022. Ήταν επίσης μέλος της αντιπροσωπείας κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο και συνόδευσε την πρώτη κυρία Ολένα Ζελένσκα στην επίσκεψή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Μάρτιο.

Ο Ουμέροφ ξεκίνησε την καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα. Το 2004 εντάχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας. Το 2013 δημιούργησε τη δική του επενδυτική εταιρεία, την ASTEM, και το ίδρυμα ASTEM. Έχει πτυχίο στα οικονομικά και μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά.