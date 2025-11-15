Το Ισραήλ είναι σύμφωνο στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, αλλά κατηγορηματικά αντίθετο στην περίπτωση της Τουρκίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για τη Σαουδική Αραβία το Ισραήλ συμφωνοί υπό όρους: Ισραηλινοί αξιωματούχοι θέτουν σαφή προϋπόθεση την πλήρη διπλωματική εξομάλυνση μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο αυτές πηγές αποκάλυψαν τη στρατηγική της χώρας τους: «Ενημερώσαμε την κυβέρνηση Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να συνδέεται άμεσα με την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων», τόνισε ο πρώτος αξιωματούχος.

Η αμερικανική κυβέρνηση, όπως υπογραμμίζει το Ισραήλ, δεν θα πρέπει να παραχωρήσει τα stealth μαχητικά F-35 χωρίς ουσιαστικά διπλωματικά αντάλλαγμα. Μια τέτοια κίνηση θα χαρακτηριζόταν «εσφαλμένη και αντιπαραγωγική» για την περιφερειακή σταθερότητα.

Το Ισραήλ διαχωρίζει σαφώς την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας από εκείνη της Τουρκίας. «Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, όπου εκφράζουμε κατηγορηματική αντίθεση, η Σαουδική Αραβία μπορεί να αποτελέσει μέρος της περιφερειακής συνεργασίας ασφαλείας», δήλωσε δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το πρότυπο που αναφέρεται είναι αυτό των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως εφαρμόστηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ισραήλ παραμένει η μοναδική χώρα της περιοχής που διαθέτει επιχειρησιακά μαχητικά F-35.