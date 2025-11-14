Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στις δηλώσεις που έκαναν μετά τη συνάντησή τους, το Κυπριακό είχε κυρίαρχη θέση. Ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση του για λύση δύο κρατών, ενώ ο Ερχιουρμάν δήλωσε ότι «καμία λύση που αγνοεί ή αποκλείει την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους δεν είναι εφαρμόσιμη στην περιοχή».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό έγκειται στη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί. Διατηρούμε τη θέση μας ότι είναι δυνατή μια λύση που θα επιτρέπει στους δύο “λαούς” του νησιού να ζουν ειρηνικά, με ευημερία και ασφάλεια. Ελπίζω ότι, στην προσεχή περίοδο, θα δούμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο θάρρος και την ίδια βούληση για λύση που έχουν επιδείξει οι Τουρκοκύπριοι. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον τουρκοκυπριακό “λαό” στον δίκαιο αγώνα του, όπως κάναμε στο παρελθόν και θα κάνουμε και στο μέλλον».

Από την πλευρά του ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι «ο τουρκοκυπριακός “λαός” είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους του νησιού και αυτό το καθεστώς δεν επιδέχεται συζήτηση, διαπραγμάτευση ή συναλλαγή». Προσέθεσε επίσης: «Θα ήθελα να δηλώσω για άλλη μια φορά σε ολόκληρο τον κόσμο ότι δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση των δικαιωμάτων κυριαρχίας του τουρκοκυπριακού “λαού” στις περιοχές κοινής δικαιοδοσίας στο νησί, ούτε καμία αγνόηση ή παραμέληση αυτού του “λαού”», σύμφωνα με την ΕΡΤ.