Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τοποθέτησε προσωπικά την Πέμπτη μια νέα πλάκα με την επιγραφή «υπουργείο Πολέμου» στην είσοδο του Πενταγώνου.

«Καλώς ήρθατε στο υπουργείο Πολέμου», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντας το βίντεο που δείχνει τον Χέγκσεθ να βιδώνει την πινακίδα στον τοίχο.

This is a new era for the Department of War. pic.twitter.com/Aq504rXjNF — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 14, 2025

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πινακίδες, γιατί θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να καταλάβουν ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με την αλλαγή του ονόματος αυτής της υπηρεσίας», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

«Αγαπάμε όλα όσα εκπροσωπούσε το υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «αλλά αυτή είναι μια νέα εποχή του υπουργείου Πολέμου που επικεντρώνεται στη νίκη στους πολέμους… και στο να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η αποστολή και ότι τα στρατεύματα στέλνονται εκεί για να επιτύχουν και να νικήσουν».

«Επαναφέρουμε το υπουργείο στην εποχή του Χένρι Νοξ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον και στην ίδρυση του έθνους μας, για να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε τους πολέμους της χώρας μας αν χρειαστεί. Και φυσικά, ο στόχος είναι να αποτρέπουμε τους πολέμους εξαρχής… να εγκαθιδρύσουμε την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ

Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τον Σεπτέμβριο εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, δηλώνοντας ότι θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο για να καταστεί η αλλαγή επίσημη.

«Νομίζω ότι στέλνει μήνυμα νίκης. Νομίζω ότι στέλνει μήνυμα δύναμης, πολύ ισχυρότερο από ό,τι μπορεί κανείς πραγματικά να καταλάβει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να θεσμοθετήσει την αλλαγή, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν είναι σαφές εάν οι νομοθέτες θα πρέπει να ενεργήσουν για να γίνει επίσημη.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να δημιουργεί, να ιδρύει και να μετονομάζει ομοσπονδιακούς οργανισμούς.

Το υπουργείο Πολέμου είχε ιδρυθεί το 1789, 13 χρόνια μετά την Υιοθέτηση της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776. Αργότερα, με νομοθεσία που υπέγραψε ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, το υπουργείο μετονομάστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια εποχή που πολλοί ήλπιζαν στο τέλος των παγκόσμιων συγκρούσεων.