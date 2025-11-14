Τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015, από το Στάδιο της Γαλλίας μέχρι το Μπατακλάν τίμησαν πολίτες, πολιτικοί, θύματα και συγγενείς των θυμάτων εχθές το βράδυ, προς τιμήν των δέκα χρόνων από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και στα προάστιά του.

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στις λιτές και σιωπηλές εκδηλώσεις, ενώ μια τελετή στην Πλατεία της Δημοκρατίας συγκέντρωσε τους Παριζιάνους στο σημείο μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν: τον Πύργο του Άιφελ φωτισμένο με το σύμβολο της ειρήνης, τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπούν ταυτόχρονα και την εκτέλεση του τραγουδιού Shooting Stars από τη Χορωδία της 13ης Νοεμβρίου, αποτελούμενη από θύματα και συγγενείς τους, μετατρέποντας τον πόνο σε ύμνο κατά του μίσους.

Ο Άρθουρ Ντενούβω, επιζών του Μπατακλάν και πρόεδρος του συλλόγου «Life for Paris», είχε εκφράσει την επιθυμία του για μια μεγάλη στιγμή εθνικής ενότητας. Δέκα χρόνια μετά, αυτή η επιθυμία έγινε πραγματικότητα: η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η συγκίνηση της γαλλικής κοινωνίας αμείωτη, σύμφωνα με τη Le Monde.

Με την έλευση της νύχτας, η εθνική τιμή στους 132 νεκρούς, στις οικογένειές τους και στους επιζώντες συνεχίστηκε με συγκίνηση, με τα εγκαίνια του Κήπου της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην Πλατεία Σεν-Ζερβέ, κοντά στο Δημαρχείο.

Η instrumental εκτέλεση του τραγουδιού «Hells Bells» των AC/DC άνοιξε την τελετή, υπό την επιμέλεια του Τιερί Ρεμπούλ, που είχε συντονίσει και τα εγκαίνια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

«Πριν από δέκα χρόνια, ήταν η κοινωνία που στάθηκε ενωμένη», θυμήθηκε ο Φιλίπ Ντυπερόν, πρόεδρος του συλλόγου «13onze15», του οποίου ο γιος, Τόμας, σκοτώθηκε στο Μπατακλάν. «Ευχαριστούμε για αυτήν την τελετή μνήμης», συμπλήρωσε ο ίδιος, σύμφωνα με τη Les Echos.