Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε μια εκτεταμένη νέα στρατιωτική επιχείρηση στην Καραϊβική και τη Νότια Αμερική, δηλώνοντας στο X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την επιχείρηση με το όνομα «Southern Spear» για να αντιμετωπίσουν αυτούς που χαρακτήρισε «ναρκοτρομοκράτες» στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί σημαντική επέκταση και τυποποίηση των επιθετικών επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών εκτός ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

«Σήμερα ανακοινώνω την επιχείρηση SOUTHERN SPEAR», έγραψε ο Χέγκσεθ. «Η αποστολή, υπό την ηγεσία της Joint Task Force Southern Spear και του SOUTHCOM, υπερασπίζεται την Πατρίδα μας, απομακρύνει τους ναρκοτρομοκράτες από το Ημισφαίριο μας και εξασφαλίζει την Πατρίδα μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας».

— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 17 αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία σε νερά της Νότιας Αμερικής έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 69 ανθρώπων, αριθμός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε βουλευτές. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και δίκτυα συνδεδεμένα με καρτέλ που μεταφέρουν κοκαΐνη προς τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την εκστρατεία ως απαραίτητη κλιμάκωση, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με τα καρτέλ ναρκωτικών. Έκανε χρήση της ίδιας νομικής εξουσίας που χρησιμοποιήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, κίνηση που ανησύχησε τους επικριτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι παρακάμπτει το Συνταγματικό ρόλο του Κογκρέσου όσον αφορά τις εξουσίες κήρυξης πολέμου.

Καθώς αυξάνεται ο ρυθμός των επιθέσεων, εντείνεται και η συζήτηση στην Ουάσινγκτον. Ορισμένοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, διαφάνεια ή έγκριση του Κογκρέσου. Άλλοι σημειώνουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποδείξει ότι οι νεκροί ήταν μαχητές ή δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να συνδέουν τα στοχευμένα πλοία με δραστηριότητες καρτέλ.