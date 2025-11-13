Ένα άκρως καταπιεστικό μέτρο θεσπίστηκε στο Χεράτ, πόλη του Αφγανιστάν, το οποίο υποχρεώνει τις γυναίκες ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό να φορούν μπούρκα για να εισέρχονται σε δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με την ιατρική οργάνωση Médecins Sans Frontières (MSF).

Το μέτρο, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Νοεμβρίου, προκάλεσε πτώση 28% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ιδίως στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, αν και οι αριθμοί φαίνεται να έχουν πλέον «σταθεροποιηθεί».

Όπως δήλωσε η υπεύθυνη προγράμματος της MSF στο Αφγανιστάν, Σάρα Σατό, ορισμένες γυναίκες μπόρεσαν να επιστρέψουν στο νοσοκομείο αφού προμηθεύτηκαν μπούρκα, αλλά η MSF ανησυχεί ότι η νέα πολιτική περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τη MSF, μέλη των Ταλιμπάν σταματούσαν γυναίκες στην είσοδο των νοσοκομείων που δεν φορούσαν μπούρκα.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνήθηκε τα περιστατικά, με εκπρόσωπο ενός υπουργείου που ονομάζεται «υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Κακίας» να δηλώνει ότι οι αναφορές περί υποχρεωτικής μπούρκας είναι «απολύτως ψευδείς» και ότι το μέτρο αφορά γενικά την τήρηση του χιτζάμπ.

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι η εντολή, εκτός από νοσοκομεία, εφαρμόζεται και σε σχολεία και κυβερνητικά γραφεία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί βίντεο με γυναίκες να καίνε τις μπούρκες τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η επιβολή της μπούρκας είχε προηγηθεί και κατά την πρώτη διακυβέρνηση των Ταλιμπάν τη δεκαετία του 1990, ενώ με την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν θεσπίσει ακραία περιοριστικά μέτρα εναντίον των γυναικών, με την UNESCO και τον ΟΗΕ να ζητούν επανειλημμένα την άρση αυτών των μέτρων, σύμφωνα με το BBC.