Η ινδική αστυνομία ερευνά την πιθανή διασύνδεση της έκρηξης σε αυτοκίνητο πριν από λίγες ημέρες στο Νέο Δελχί με τη σύλληψη νωρίτερα μιας ομάδας επτά ανδρών από την ταραχώδη περιοχή του Κασμίρ με όπλα και με υλικό κατασκευής βομβών, δήλωσαν σήμερα τρεις πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Η έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο της πρωτεύουσας στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 30 και ήταν η πρώτη τέτοια έκρηξη στην αυστηρά φρουρούμενη πόλη των πάνω από 30 εκατομμυρίων κατοίκων από το 2011.

Οι ινδικές αρχές ερευνούν τα αίτιά της με βάση έναν αυστηρό αντιτρομοκρατικό νόμο και έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζονται όλες οι παράμετροι. Δεν έχουν κατονομάσει κάποιον και δεν έχουν κάνει κάποια σύλληψη σε σχέση με την έκρηξη.

Συνελήφθησαν δύο γιατροί

Ώρες πριν από την έκρηξη στο Δελχί η αστυνομία στο ομοσπονδιακό έδαφος της Ινδίας Τζαμού και Κασμίρ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε επτά άνδρες, ανάμεσά τους δύο γιατρούς, σε σχέση με μια άλλη αντιτρομοκρατική έρευνα και με εφόδους στο Κασμίρ και στα κρατίδια Χαριάνα και Ουτάρ Πραντές που συνορεύουν με το Δελχί.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων η αστυνομία βρήκε δύο πιστόλια, δύο τυφέκια εφόδου και 2.900 κιλά υλικού για την κατασκευή βομβών, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας του Κασμίρ.

«Η έρευνα έχει αποκαλύψει ένα οικοσύστημα τρομοκρατίας στο οποίο εμπλέκονται ριζοσπαστικοποιημένοι επαγγελματίες και φοιτητές οι οποίοι έχουν επαφές με ξένους παράγοντες που δρουν από το Πακιστάν και από άλλες χώρες», προστίθεται στην ανακοίνωση όπου σημειώνεται ότι οι άνδρες αυτοί συνδέονται με τις ένοπλες οργανώσεις που εδρεύουν στο Πακιστάν Τζάις-ε-Μοχάμεντ και Ανσάρ Γκαζοθάτ-ουλ-Χιντ.

Το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν ότι υποστηρίζει τους ένοπλους ισλαμιστές στο Κασμίρ, τη διαφιλονικούμενη περιοχή των Ιμαλαΐων, αλλά το Ισλαμαμπάντ διαψεύδει την κατηγορία αυτή.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια εξέγερσης εκεί από το 1989 παρότι η βία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Υψηλόβαθμοι Ινδοί ηγέτες, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, έχουν δεσμευτεί να τιμωρήσουν όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση στο Νέο Δελχί και ο Μόντι είπε ότι δεν θα γλιτώσει κανένας «συνωμότης».

Τον Απρίλιο 26 άνδρες σκοτώθηκαν σε επίθεση με στόχο ινδουιστές τουρίστες στο Κασμίρ, την οποία το Νέο Δελχί απέδωσε σε ισλαμιστές «τρομοκράτες» που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, μια κατηγορία την οποία διαψεύδει το Ισλαμαμπάντ.

Η κρίση οδήγησε στη χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση για δεκαετίες ανάμεσα στους δύο εξοπλισμένους με πυρηνικά εχθρούς οι οποίοι κατέληξαν σε εκεχειρία τέσσερις μέρες αργότερα.

Έφοδοι στο Κασμίρ

Η πιθανή σύνδεση ανάμεσα στον οδηγό του αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί και τους επτά συλληφθέντες ερευνάται, είπαν οι τρεις πηγές διατηρώντας την ανωνυμία τους καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο αν ο οδηγός του οχήματος ήταν γιατρός και συνάδελφος ενός από τους δύο συλληφθέντες, είπε μια από τις πηγές.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας της ινδικής πρωτεύουσας και της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών –της ομοσπονδιακής δηλαδή αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, η οποία και έχει αναλάβει την έρευνα– δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Έπειτα από την έκρηξη στο Δελχί η αστυνομία στο Κασμίρ πραγματοποίησε εφόδους σε εκατοντάδες χώρους στην περιοχή των Ιμαλαΐων και προσήχθησαν περίπου 500 άνθρωποι, είπε στο Reuters πηγή της αστυνομίας του Κασμίρ. Οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους, πρόσθεσε η πηγή.